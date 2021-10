Zo ziet het tijdelijke Theater aan de Parade in de Brabanthallen er uit

Theater aan de Parade zit nu tijdelijk in de Brabanthallen (foto: Dtv Nieuws) vergroot

Het Theater aan de Parade zit vanaf vrijdag tijdelijk in de Brabanthallen. De komende anderhalf jaar worden er per seizoen zo’n 120 voorstellingen opgevoerd in hal 8 van de Brabanthallen.

Dtv Nieuws Geschreven door

Directeur Alex Kühne geeft alvast een inkijkje in het theater: “Vanaf vrijdag 1 oktober kunnen in de grote zaal bijna 860 mensen heerlijk naast elkaar, met een coronabewijs, gewoon ouderwets genieten van het kijken naar theater”, zegt Kühne vanaf de tribune. De directeur loopt verder naar de voorste rij met rode fluwelen stoelen die in de zaal staan. “Dit zijn de oude stoelen van het Theater aan de Parade. We hadden er een heleboel verkocht, want we hadden er bijna duizend”, zegt Kühne. “Heel veel Bosschenaren hebben nu thuis zo’n stoel staan. Gelukkig hebben we er ook een aantal overgehouden. En daar mag je als een soort vipplaats op de oude stoelen zitten.”

We hopen dat in de zomer van 2023 het nieuwe theater klaar is.

Er is nog meer meegenomen vanuit het oude theater. “Een van de redenen dat we daar vertrokken, is het slechte onderhoud. Tijdens de voorstellingen regende het gewoon op het toneel. Gisteravond tijdens de regenbui hadden we hier ook regen op het toneel, dus we voelen ons wat dat betreft weer helemaal thuis.” In de pauze en na de voorstellingen kunnen bezoekers gebruik maken van de foyer. Achter de bar hangt een grote afbeelding van hoe het nieuwe Theater aan de Parade er uit moet gaan zien. “We hopen dat het nieuwe theater in de zomer van 2023 klaar is. Alles wat we daar gaan doen, kunnen we hier alvast oefenen met elkaar. Dat vinden we ontzettend fijn.”

Sommige van de oude rode stoelen staan ook in het tijdelijke theater. vergroot

Hier ga je het tijdelijke theater in. vergroot

Zo gaat uiteindelijke het nieuwe theater er uit zien. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.