Rosita mag winkel niet in met haar scootmobiel: 'Ik kan niet zonder'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Scootmobiel verboden

Rosita Splinter uit Roosendaal is verbaasd en teleurgesteld. Door een spierziekte en longproblemen zit ze in een scootmobiel. Donderdag werd ze geweigerd in de plaatselijke Aziatische Toko. De reden: ze zit in een scootmobiel. "Dat doet pijn, het gaat over mijn benen."

Op het raam van de winkel hangt een bordje: ‘Scootmobiel verboden’. Dat had Rosita niet gezien en dus reed ze gewoon de winkel binnen.

‘’Dit is discriminerend voor mensen die niet kunnen lopen''

Nadat ze wat spulletjes in haar mandje had gedaan, kwam ze bij de kassa. "Daar vertelde de eigenaar best wel onvriendelijk dat ik helemaal niet de winkel in mag. Scootmobiels zijn namelijk verboden. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt en het mag ook helemaal niet volgens de wet.’’ Ze heeft de boodschappen achtergelaten en is verbouwereerd vertrokken. Een dag later is Rosita vooral teleurgesteld. "Dit is discriminerend voor mensen die niet kunnen lopen of een chronische ziekte hebben en daardoor hun benen niet kunnen gebruiken. Ik ben afhankelijk van dit apparaat, anders kan ik de stad niet in."

‘’Ik heb mevrouw niet geweigerd, ik heb die scootmobiel geweigerd’’

Sophal is de eigenaar van de toko die sinds drie weken open is. "Ik heb mevrouw niet geweigerd, ik heb die scootmobiel geweigerd", begint hij. "Ik heb eerder meegemaakt dat iemand in een scootmobiel alles kapotmaakte in mijn winkel.’’ Zijn oplossing voor mensen die dan niet boodschappen kunnen doen: geef mij een briefje en ik pak je boodschappen. Maar dat is voor Rosita geen oplossing: ‘’Ik wil rustig kunnen kijken wat er is en wat ik wil kopen. Dat doe ik bij de Jumbo, bij de Albert Heijn, maar niet bij jou.’’

''Ik ben toch baas in eigen winkel?''

Dat hij een scootmobiel volgens de wet niet mag weigeren, gelooft Sophal in eerste instantie niet. "Dat weet ik niet. Ik ben toch baas in eigen winkel? Ik mag toch zelf beslissen wie en wat er naar binnen gaat?" Maar het College van de Rechten van de Mens zegt wat anders.

Foto: Noël van Hooft vergroot

Rosita snapt de zorgen van Sophal en wil hem en zijn zaak ook niet kapot maken. Ze wil vooral voor bewustwording zorgen. "Jij maakt mensen met een handicap, mensen in een rolstoel, nu afhankelijk van je", zegt Rosita tegen Sophal. "Jij ziet dat niet zo maar ga maar eens één dagje in mijn stoel zitten. Ik ben er helemaal klaar mee."

''Ik heb het gewoon niet goed begrepen’’

Terwijl Rosita nog even poseert voor een foto komt de eigenaar van de toko naar buiten. Hij komt zijn excuses aanbieden. "Ik heb even snel naar de wet gekeken. Ik mag een scootmobiel inderdaad niet weigeren. Iedereen is van harte welkom. Excuus aan iedereen die ik geweigerd heb, ik heb het gewoon niet goed begrepen." Het bordje ‘scootmobiel verboden’ wordt meteen weggehaald. Opgelost dus. Voor Rosita is het hiermee ook klaar maar boodschappen doen bij Toko Tropic zit er voorlopig nog niet in. "Ik ga mijn boodschappen hier voorlopig niet halen. Zijn excuses zijn goed, blij dat het bordje weg is, maar dit had hij veel eerder moeten doen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.