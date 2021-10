Er groeien bomen op de Trudo Toren en het eerste vogelnestje is al gespot

1/1 Zo is het om in een verticaal bos te wonen

Eindhoven heeft een wereldprimeur te pakken: de eerste sociale huurtoren met een verticaal bos is geopend op Strijp-S. Abseilers daalden vrijdag het zeventig meter hoge gebouw af. De 34-jarig Hale is dolblij met haar appartement op de veertiende verdieping: "Ik heb een boom op m'n balkon!"

De toren van 18 verdiepingen is 70 meter hoog en telt 125 sociale huurwoningen. Er zijn al meer 'verticale bossen', maar dit is wereldwijd de eerste woontoren, mét bos en sociale huur.

Het eerste wat je ziet als je het appartement van de 34-jarige Hale Yesilyurt binnenloopt, zijn twee bomen. En dat op veertien hoog. De Eindhovense is dolblij met haar nieuwe stek.

"Thuis hadden we altijd een grote tuin en ik vind het leuk al die planten om me heen. Ik heb best wel groene vingers, al zeg ik het zelf." Maar nu is het natuurlijk herfst. Is ze al klaar voor al die bladeren op haar balkon? "Nee, niet echt. Ik moet nog een bezem en handveger en blik kopen. Maar dat komt wel goed", lacht ze.