Jolanda helpt mensen met hypnose van het roken af

Foto: Jolanda van de Laak. vergroot

Het aantal rokers wordt al jaren minder. Toch zijn er nog veel mensen die het maar niet lukt om te stoppen. Voor een laatste redmiddel kloppen veel mensen aan bij Jolanda van de Laak uit Tilburg. Met hypnose helpt ze mensen van de sigaretten af.

Ista van Galen Geschreven door

15,2 van de Brabanders steekt weleens een sigaret op. Landelijk is dat 16,7 procent. Maar een groot deel van de rokers wil eigenlijk stoppen, aldus het Trimbos Instituut. Vorig jaar klopten dubbel zoveel 'stoppers' aan bij de huisarts als het jaar ervoor. Jolanda helpt al bijna vijf jaar mensen met stoppen in haar hypnosepraktijk Hypnotiq. Nog iedere week kloppen er mensen bij haar aan. "Ik zie dat mensen tegenwoordig vooral willen stoppen, omdat er nog zo weinig mensen in hun omgeving roken. Ze voelen zich een crimineel als zij dan als enige wel een sigaretje opsteken."

"Je blijft wel denken, maar gaat nergens meer bewust over nadenken."

Bij Jolanda stoppen mensen dankzij hypnose. Hoe dat precies gaat, vindt ze moeilijk uit te leggen. "Ja kijk, je moet het eigenlijk ervaren. Pas dan snap je het. Maar heel simpel gezegd, breng ik mensen onder hypnose. Dan gaat je rationele manier van denken uit, maar ik heb niet de controle over je. Iedereen houdt zelf de controle." Als iemand onder hypnose is, begint het echte werk. Jolanda kijkt dan waarom iemand nou eigenlijk rookt. "Roken is vooral een gewoonte. Dat doen mensen met een onbewuste reden. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zelfvertrouwen hebben, eenzaam zijn of troost nodig hebben. Dan zien ze roken als een soort vriend, maar ze zijn zich daar niet bewust van."

"Pas als ze alles hebben geprobeerd, vragen ze of ik alsjeblieft wil helpen."

Met hypnose kan Jolanda er samen met iemand achter komen wat die reden is. "Ik stel dan allerlei vragen. Want als de automatische piloot bij mensen is uitgeschakeld, komen ze tot allerlei inzichten die ze normaal niet zouden krijgen. Mensen zeggen daarna vaak: 'O, nu snap ik waarom ik dat altijd doe'." Bij stoppen met roken denken mensen niet meteen aan hypnose. Mensen komen vaak bij Jolanda als allerlaatste redmiddel. "Meestal kijken ze eerst naar de nicotinepleisters, boeken en informatie op het internet. Pas als ze alles hebben geprobeerd, vragen ze of ik alsjeblieft wil helpen", vertelt ze.

"De motivatie om te stoppen moet je zelf hebben."

De meesten zijn volgens Jolanda in één sessie klaar om te stoppen. Maar niet iedereen is te helpen. "Ruim tachtig procent is wel klaar na één sessie. Maar ik kan het niet honderd procent garanderen. Er zijn ook weleens mensen die zeggen dat willen stoppen met roken, maar dat eigenlijk nog niet écht willen. Dan kan ik ze ook niet helpen. Je moet dit meer zien als een hulpmiddel. De motivatie moet je zelf hebben." LEES OOK: In deze Brabantse gemeenten roken de minste mensen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.