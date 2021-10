3,6 miljoen van de provincie om meer bussen te laten rijden

De provincie gaat 3,6 miljoen euro uit een 'spaarpotje' voor openbaar vervoer gebruiken om meer bussen te laten rijden zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Op die manier moet worden voorkomen dat mensen de bus definitief de rug toekeren.

Provinciale Staten heeft een motie aangenomen die werd ingediend door Bart Verkade van GroenLinks. Dat deed hij toen hij voor het eerst het woord nam tijdens zijn maidenspeech in Provinciale Staten. Verkade is pas sinds juli Statenlid. De motie werd mede ondertekend door PvdA en CDA.

Moeilijke periode

Het busverkeer trekt weer aan na een moeilijke periode. In juli spraken Provinciale Staten al hun zorg uit over het wegvallen van buslijnen. Gedeputeerde Christophe van der Maat zei toen dat de provincie niet van plan was met de botte bijl te gaan hakken in het openbaar vervoer op het platteland. Vooral in de steden gingen minder bussen rijden. Er werden geen diensten geschrapt, maar bussen reden minder vaak.

Verkade vreest dat mensen die nu tijdelijk niet meer met de bus gaan, helemaal zullen afhaken. Daarom vroeg hij de 3,6 miljoen uit het spaarpotje te gebruiken om weer vaker te rijden zodra dat kan.

Bijna volledige Staten

Provinciebestuurder Van der Maat was het met Verkade eens dat moet worden voorkomen dat mensen de bus helemaal de rug toekeren. Daarom kon hij zich wel vinden in de motie en samen met hem bijna de volledige Staten.

Alleen Jan-Frans Brouwers van 50PLUS stemde tegen. Hij zei dat zijn partij sowieso tegen afschaling van openbaar vervoer is en juist wil dat de provincie groei van het OV bevordert.

Scholieren

Deze week was het erg druk op sommige lijnen die veel door scholieren worden gebruikt. In Eindhoven zaten bussen zo vol dat reizigers weer uit moesten stappen. Vervoersbedrijven willen meer bussen laten rijden en de drukte spreiden.

