Volle tribunes, vuurwerk en feest: eindelijk weer drie punten voor NAC

NAC heeft vrijdagavond eindelijk weer eens een wedstrijd gewonnen. In het eigen Rat Verlegh Stadion werd koploper Excelsior met 4-1 verslagen. Hoogtepunt was een prachtige vrije trap van Thom Haye vlak voor rust. De overwinning had de geplaagde club hard nodig en die zorgde ervoor dat de supporters weer even op de banken stonden.

Bij NAC is alles altijd anders. De Bredase club staat op een wanstaltige en voor de club onwaardige achttiende plek in de eerste divisie en een flink deel van de supporters is de directie meer dan beu. Maar de tribunes zaten tegen Excelsior weer verbazingwekkend vol. Maar liefst 14.823 supporters wisten de weg naar het Rat Verlegh Stadion te vinden. Als klap op de vuurpijl liet supportersgroep Breda Loco's bij aanvang ook nog eens een mooi, nieuw megaspandoek de tribune afrollen. 'Breda Vooruit', viel er te lezen. Een doek dat al langer klaar lag, maar door de coronacrisis nog even op de plank bleef liggen. "Het was en is bedoeld om na de lege tribunes of bijna lege tribunes door corona de supporters en de spelers een hart onder riem te steken", zo legt één van de initiatiefnemers uit. "Maar nu heeft het ook een dubbele betekenis. Want wat er op bestuurlijk niveau gebeurd, vinden wij helemaal niks. Over de verkoop van de club is het maar verrekte stil en weten wij niet wat er gaande is. Breda wil vooruit!"

Geweldige goal Thom Haye

Nadat Fr0nt76, een andere supportersgroep, het feestje compleet maakte met een vuurwerkshow op de B-side konden NAC en Excelsior eindelijk aan de bak. En de thuisploeg liet daarbij gelukkig meteen zien dat de achttiende plek toch echt veel te laag is voor de Bredase club. NAC zette tegenstander Excelsior meteen onder druk, gaf niks weg en kreeg enkele goede kansen. Toch kwam NAC pas op slag van rust op een 1-0 voorsprong. Thom Haye krulde op prachtige wijze de bal in de linkerbovenhoek van de goal van Excelsior-keeper Van Gassel. Een meer dan verdiende voorsprong.

Na rust, en eigenlijk al de laatste tien minuten van de eerste helft, was NAC wat minder dominant in het eigen Rat Verlegh Stadion. Hoewel de Bredase ploeg nauwelijks iets weg gaf, werd het in de 64e minuut toch 1-1. Na een diepe bal schiet spits Thijs Dallinga nog op de knuisten van NAC-goalie Nick Olij, maar invaller Modesto Duku kan de rebound makkelijk binnen tikken. 4-1, Breda vooruit

Even leek NAC de weg kwijt, maar de ploeg wist de rug te rechten. Daarbij kreeg het wel wat hulp van Vrouwe Fortuna. In de 72e minuut zette vleugelaanvaller Jarchino Antonia de bal voor en die verdween met het nodige geluk via een Rotterdams been in het doel. De kers op de taart kwam in de 85e en 87e minuut via de invallers Boris van Schuppen en Kaj de Rooij. Zij maakten er zelfs 4-1 van. NAC haalde de volle buit binnen tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, maar op de ranglijst schoot de club er niet veel mee op omdat andere staartploegen ook punten pakten. Het feest was er na afloop niet minder om bij het NAC-publiek. Hoop doet leven en uiteindelijk gaat Breda weer vooruit.

