Unieke uitvinding spoort borstkanker vroegtijdig op

Bij de start van de borstkankermaand oktober lanceerde Eindhovenaar Tom Sanders vrijdag een apparaat waarmee vooral bij jonge vrouwen vroegtijdig de ziekte kan worden opgespoord. Twee jaar werkte hij aan zijn uitvinding, de Early Warning Scan. Een venijnige tumor bij zijn vrouw die werd gemist door het reguliere borstkankeronderzoek zette hem destijds op het spoor.

Vanuit zijn technische achtergrond en zijn kennis van 3D-fotografie ontwikkelde Tom Sanders een scanapparaat dat in korte tijd onregelmatigheden in de vrouwenborst aan het licht kan brengen.

De scan is volgens hem in een halve minuut gemaakt, zonder dat er straling aan te pas komt. “Je gaat ervoor staan en er wordt hooguit gevraagd om je armen omhoog te doen of een keer op te springen zodat je borsten gaan bewegen.”

Door een serie van die 3D-opnames in stilstand te maken, maar ook in beweging, wordt in de woorden van Tom Sanders ‘het landschap van borsten zichtbaar en zijn ook de onregelmatigheden te zien'. Als zo’n scan daarna regelmatig gemaakt wordt, kunnen ze met elkaar vergeleken worden en komen ook de verschillen aan het licht. Hij benadrukt dat de Early Warning Scan alleen eerste verdachte aanwijzingen ontdekt. Die zullen dan aanleiding moeten zijn om een arts op te zoeken.

Volgens Yvonne van Riet, borstkankerchirurg in het Catharina Kanker Instituut en vrijdag aanwezig bij de lancering, bestaat een dergelijke methode voor opsporing van borstkanker nog niet. “Het kan vooral bij jonge vrouwen van belang zijn. Hun borstweefsel is heel dicht en daarom is bij een mammografie vaak niets te zien.”

Ze prijst de laagdrempeligheid van de uitvinding, waardoor vrouwen die het vermoeden hebben dat er iets mis is, zich sneller zullen laten onderzoeken. “Maar het moet niet iets worden dat in de hoek van de alternatieve geneeswijze terecht komt. Aansluiting bij de reguliere wetenschap is heel belangrijk.”

