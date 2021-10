Investeringen in Joint Strike Fighter verdienen zich terug in Brabant

Vliegbasis Woensdrecht heeft sinds vrijdag het eerste onderhoudscentrum buiten de Verenigde Staten voor de straaljager F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter. Alle Europese landen en Israël die JSF's hebben aangeschaft zullen het onderhoud aan de toestellen de komende tientallen jaren 'op Woensdrecht' laten uitvoeren. En daarmee verdienen Brabantse bedrijven nu goed geld, in ruil voor de vroege deelname in de ontwikkeling van de meest geavanceerde straaljager ter wereld.

Niet alleen worden nu in Texas en Turkije duizenden F-35's gemaakt met Brabantse onderdelen, ook het onderhoud en de distributie van onderdelen van die toestellen is in 2014 door het Pentagon gegund aan vliegbasis Woensdrecht.

Vrijdag kwam daar dus ook officieel het onderhoud aan de straaljagers bij. In nieuwe hallen worden de toestellen grondig nagekeken. In de ene hal worden de vliegtuigen geïnspecteerd en als het nodig is worden onderdelen vervangen. In een geïsoleerde testruimte een halve kilometer verderop wordt gekeken of de motor van de straaljager voldoet aan de normen om mee verder te vliegen. We mogen daar niet binnenkijken, want volgens de Amerikanen is het zeer spionage-gevoelig.