Coronanieuws: 192 nieuwe besmettingen in Brabant

11.12

In Landgraaf is zaterdagochtend de dertigste editie van de Roparun van start gegaan. Er doen 175 teams mee. De ruim vierduizend deelnemers leggen dit weekend in estafettevorm een ronde van ruim driehonderd kilometer af. De Roparun verloopt vanwege het coronavirus anders dan voorheen. Normaal is de loopwedstrijd voor het goede doel altijd in het Pinksterweekend, met Parijs en Bremen als startplaats en de finish in Rotterdam. De route is dan 550 kilometer en het evenement duurt dan drie dagen.