Coronanieuws: nog altijd meer prikafspraken, waarschijnlijk door coronapas

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Nog steeds worden meer prikafspraken gemaakt dan in de weken voordat het coronatoegangsbewijs op veel plekken verplicht werd.

CNV wil dat werkgevers stoppen met vragen naar coronabewijzen.

06.12 Nog altijd meer prikafspraken, waarschijnlijk door coronapas Nog steeds worden er meer prikafspraken gemaakt dan in de weken voordat het coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht werd. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl heeft opgevraagd bij koepelorganisatie GGD GHOR. De stijging is waarschijnlijk toe te wijzen aan jongvolwassenen die een coronatoegangsbewijs nodig hebben, zegt een woordvoerder.

05.20 CNV wil dat werkgevers stoppen met vragen naar coronabewijzen Werkgevers moeten stoppen te vragen naar vaccinatie- en testbewijzen van werknemers. Vakbond CNV pleit daar zaterdag voor in een verklaring. De bond noemt het 'illegaal' en wil dat bedrijven op de werkvloer zoveel mogelijk de eerdere coronaregels blijven hanteren. Dat zou betekenen afstand houden, goed ventileren van ruimtes en waar nodig een mondkapje.

03.30 Geen huizen bezoeken maar wel persoonlijk advies tijdens Open Huizen Dag Woningzoekers kunnen vanwege de coronapandemie ook dit jaar tijdens de halfjaarlijkse Open Huizen Dag van makelaarsvereniging NVM geen huizen bezoeken, maar wel een persoonlijk advies boeken. Woningadvies zowel online als thuis worden gegeven. Met de nieuwe opzet hoopt de vereniging massale huizenbezoeken en contacten te vermijden, maar consumenten toch persoonlijk contact en advies op maat te geven.

03.30 Weekend van de Wetenschap is terug Mensen die geïnteresseerd zijn in de wetenschap kunnen zaterdag en zondag hun hart ophalen tijdens het Weekend van de Wetenschap. Op tientallen plekken kunnen ze terecht voor demonstraties. Bij de sterrenwacht in Oudenbosch kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld een komeet maken. Vorig jaar gingen de wetenschapsevenementen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Nu kan dit wel weer.

