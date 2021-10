Verwarring bij NAC: 'schupte' Boris of Ralf de bal er nou in?

Het was vrijdagavond feest bij NAC, want de Bredase ploeg won eindelijk weer eens. Met 4-1 maar liefst, thuis tegen Excelsior. Maar na afloop bleef er toch een vraag open staan. Wie scoorde de derde goal voor NAC? Zowel Boris van Schuppen als Ralf Seuntjens claimen het doelpunt.

Boris van Schuppen kon vrijdagavond zijn geluk niet op. Als invaller scoorde hij voor NAC de 3-1 en gaf hij zelfs de assist voor de 4-1. Mede door deze acties van de jonge Bredanaar stond het Rat Verlegh Stadion in vuur en vlam.

Maar na afloop was er discussie. Voor een deel spatte de jongensdroom, scoren in een volgepakt NAC-stadion, voor Boris uiteen. Het Bredase doelpunt in de 85e minuut stond niet bij alle media op zijn naam. Het was sowieso een 'lucky' goal.