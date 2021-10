Rolstoelpad vol hobbels en kuilen: 'Het lijkt wel Parijs-Dakar'

'Slecht rolstoelpad', staat op een klein wit bordje bij het begin van het rolstoelpad in de bossen aan de rand van Geldrop. Zelfs voor een voetganger is het pad alles behalve optimaal. Hobbels en kuilen met plassen water bepalen het beeld. Voor Peter van Stiphout uit Geldrop reden voor actie.

Hij haalde afgelopen week ruim tweehonderd handtekeningen op. Zaterdagmiddag zijn die, als protest tegen de beroerde staat van het pad, aangeboden aan wethouder Rob van Otterdijk.

Henk was veertig jaar lang vrachtwagenchauffeur. Hij mist tegenwoordig een been, waardoor hij in een rolstoel zit. Sinds kort woont hij in het nabijgelegen woonzorgcentrum Berkenheuvel. Evenals veel bewoners gaat hij graag de natuur in. Maar omdat het rolstoelpad er zó slecht bij ligt is dat bijna onmogelijk: "Verschrikkelijk, het lijkt Parijs-Dakar wel", zegt hij. Net als veel ouderen hoopt hij dat het pad snel wordt opgeknapt.

Wethouder Rob van Otterdijk kwam zaterdagmiddag naar het bos om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Om zelf aan den lijve te ondervinden hoe slecht het pad is maakte hij, voortgeduwd door actievoerder Peter van Stiphout, een klein ritje in een rolstoel. De wethouder reed door een kuil en erkende dat het niet te doen is.