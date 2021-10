Vier gewonden in Goirle, politie vermoedt onderling conflict

De politie heeft zaterdagavond laat op twee verschillende plekken in Goirle vier gewonde mensen gevonden. Ze werden aangetroffen op het Oranjeplein en de Van Haestrechtstraat. Vermoedelijk zijn ze betrokken geweest bij een onderling conflict, zo maakte de politie rond kwart voor elf bekend.

Om ongeveer halfelf was al gemeld dat er een steekpartij was geweest in Goirle.

De gewonden worden behandeld door ambulancepersoneel. Agenten zijn ter plaatse en ze onderzoeken wat er precies is gebeurd.