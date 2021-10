Advocaat strijdt tegen coronapas: 'Vaccins hebben nut, maar de pas niet'

Advocaat Bart Maes in de uitzending van KRAAK. vergroot

Pure uitsluiting en discriminatie. Dat vindt advocaat Bart Maes van de coronapas. De Bredanaar spande een kort geding aan tegen de Staat over de coronapas. De rechter doet daar uiterlijk woensdag uitspraak over. Maes sprak er zondag over in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK.

Hij heeft weinig negatieve reacties gekregen op zijn gang naar de rechter. Wel duizenden steunbetuigingen, vertelt hij: "Ik denk dat we een heel eind moeten kunnen komen, ik vind oprecht dat we een goede zaak hebben."

"Zonder medische noodzaak is het discriminatie."

Hij ziet wel dat vaccinatie nut heeft, zeker voor mensen met een zwakkere gezondheid. "Maar de coronapas, die QR-code, heeft geen enkel nut. Nul komma nul. En als er geen noodzaak is, is er geen basis voor een onderscheid tussen mensen. Dat is ongerechtvaardigd en dan is het discriminatie", betoogt Maes. Maes heeft honderden medische rapporten gelezen, die voor hem zijn vertaald door een dokter. Ook heeft hij met artsen gesproken en studies bekeken in voorbereiding op de zaak. Daaruit is volgens de advocaat gebleken dat een gevaccineerde slechts minimaal minder besmettelijk is dan een ongevaccineerde persoon. Volgens Maes gaat de QR-code in steeds meer landen sneuvelen. "Het is niet voor niks dat Vlaanderen heeft gezegd, laat maar. Zweden heeft alles afgeschaft. Spanje gaat sneuvelen, daar zit de hoogste rechter erop. Frankrijk is Frankrijk en Oostenrijk en Duitsland hebben natuurlijk een rijke traditie hierin, in uitsluiting en discriminatie."

"Het is een soort dwang."

"Er is maar één reden waarom ze het doen: waar mogen we niet naartoe? Naar het café, bioscoop en restaurants. Maar we mogen wel winkelen. Die maatregelen hebben ze alleen maar ingevoerd om de vaccinatiegraad op te krikken. Het is een soort dwang", aldus Maes. Tijdens KRAAK. ontstond een discussie tussen advocaat Bart Maes en journalist Bas Haan:

