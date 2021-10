'Vijf spelers van Jong RKC Waalwijk omgekocht door matchfixer'

Meerdere wedstrijden in het beloftenvoetbal zijn de afgelopen jaren gefixt. Het gaat onder meer om de wedstrijd Jong Roda JC-Jong RKC, op 5 november 2019. Vijf spelers van Jong RKC zouden omgekocht zijn, beweert een zelfverklaarde matchfixer in de NOS-podcast Gefixt. De KNVB neemt de zaak hoog op en wil dat de politie de zaak onderzoekt.

De NOS kwam de fixer, een Hagenaar van begin twintig, op het spoor nadat hij via sociale media een darter had benaderd met het verzoek een wedstrijd te verliezen. In het darten had de fixer weinig succes, maar in de beloftencompetitie lukte het wel om wedstrijden te manipuleren.

Zo zouden vijf spelers van Jong RKC ieder 1500 euro hebben gekregen om de wedstrijd te verliezen. De spelers van Jong RKC zouden benaderd zijn door een speler van Jong Roda JC, die bevriend is met de fixer. In de podcast vertelt de fixer dat hij tussen de 20.000 en 30.000 euro verdiende. De speler van Jong Roda JC zou in de winst hebben gedeeld.

Gesproken over gokken op eigen verlies

De NOS sprak met vijf spelers die in 2019 in Jong RKC speelden. Geen van hen zegt de wedstrijd bewust verloren te hebben. Wel zegt een van de spelers, die anoniem wil blijven, dat door zijn teamgenoten gesproken werd over gokken op het eigen verlies. De speler van Jong Roda JC ontkent betrokkenheid.

RKC Waalwijk en Roda JC zeggen volkomen verrast te zijn door het verhaal van de matchfixer. Beide clubs zeggen niet eerder signalen te hebben ontvangen over matchfixing bij de beloftenteams.

'Zeer ernstig'

Gijs de Jong van de KNVB noemt de zaak 'zeer ernstig'. Hij wil dat het wordt uitgezocht, maar zegt dat de voetbalbond zelf niet de benodigde opsporingsmiddelen heeft.

LEES OOK: Omkoping in tennis: 'Eindjes aan elkaar knopen is lastig in lage regionen'