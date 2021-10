Van der Poel komt net tekort bij Parijs-Roubaix: 'Strijdend ten onder'

Mathieu van der Poel (l) komt net tekort (foto: ANP). vergroot

Lang lag Mathieu van der Poel in het gras op de wielerbaan van Roubaix. Hij leek ontgoocheld over zijn derde plaats in Parijs-Roubaix, maar het was toch vooral de vermoeidheid die hem parten speelde. "Ik ben blij met de manier waarop ik heb kunnen koersen."

Toen de krachten bij de renner van Alpecin-Fenix waren gekeerd, vertelde hij over zijn debuut in de Franse wielerklassieker. "Ik ben strijdend ten onder gegaan, in een historische editie. Dit was een Parijs-Roubaix om in te lijsten."

"Dit was het hoogst haalbare."

De Italiaan Sonny Colbrelli won de sprint van een drietal dat als eerste Roubaix had bereikt. Ook de jonge Belg Florian Vermeersch bleef de Nederlander voor. "Ik was blijkbaar aan het einde de minste van de drie. Ik ben blij dat ik bij mijn eerste optreden hier mee het podium op mocht." Van der Poel (26) moest onderweg veel werk verzetten om eerder ontsnapte renners terug te halen. Daarbij kreeg hij niet altijd steun. "De rest wilde niet meerijden. Ik heb onderweg redelijk wat werk moeten opknappen. Het was een zware wedstrijd die op het einde zijn tol eiste. Het beste was er wel af. Waarschijnlijk bij iedereen, maar bij mij wellicht het meest. Natuurlijk hoopte ik te winnen, maar dit was het hoogst haalbare."

Wachten op privacy instellingen...

Van der Poel ging afgelopen zomer hard onderuit in de mountainbikerace op de Spelen van Tokio. Zijn rug hield hem lang aan de kant, maar na een paar koersen begin september - met winst in de Antwerp Port Epic - besloot hij te starten in de wegrace van de WK wielrennen. Daar finishte hij vorige week als achtste, ook niet geheel ontgoocheld omdat de Fransman Julian Alaphilippe daar duidelijk de beste was geweest.

"Ik ben blij dat ik een mooie aanvallende koers heb kunnen rijden."

In Roubaix had hij een 'hele bijzondere editie' beleefd, vanwege de weersomstandigheden. "Dat maakte het nog heroïscher. Het zal de mensen nog lang bijblijven en mij ook. Ik ben blij dat ik een mooie aanvallende koers heb kunnen rijden. Ik heb geen fouten gemaakt, er waren er gewoon twee beter vandaag. Ik ben best wel trots." Van der Poel gaat nu rusten. "Om mijn rug de tijd te geven om te herstellen. Onderweg heb ik geen last gehad en ik denk dat iedereen nu wel pijn heeft aan z’n rug. Ik zal ook pas laat aan het veldritseizoen beginnen. Mijn hoofd staat er ook nog niet naar. Eerst wat rust en vakantie. Daarna zien we wel wanneer ik weer begin." LEES OOK: Mathieu van der Poel derde bij debuut in wielerklassieker Parijs-Roubaix Kletsnatte Parijs-Roubaix: ‘Hier spreken we over 20 jaar nog over’

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.