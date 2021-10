Kletsnatte Parijs-Roubaix: ‘Hier spreken we over 20 jaar nog over’

Regen tijdens Parijs-Roubaix vandaag: Koen de Kort was er graag bij geweest op de fiets (foto: Belga Photo / David Stockman via ANP). vergroot

De wielerklassieker Parijs-Roubaix had zondag zijn afscheidswedstrijd moeten worden, maar door het ongeluk in juni waarbij wielrenner Koen de Kort drie vingers verloor, kwam er al eerder een einde aan zijn wielercarrière. Toch zit De Kort uit Liempde zondag 'gewoon' in de koers.

Niet op de fiets, maar in een auto van zijn ploeg Trek-Segafredo. Hij rijdt voor het peloton uit met bidons en wielen, vertelt hij zondag in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio. Het zelf op de fiets zitten, heeft hij tot nu toe nog niet echt gemist, legt hij uit. "Maar vandaag wel!" De Kort is in zijn nieuwe rol als support manager verantwoordelijk voor het technisch gedeelte binnen de Amerikaanse wielerploeg. Door de barre omstandigheden waarin de kasseienkoers wordt verreden, verwacht hij 'een grote chaos'. "Natte kasseien, modder erop. Elke renner zal minstens één keer vallen", verwacht hij. En daar had hij maar wat graag bij willen zijn: op de fiets dus. "Want over deze Roubaix gaan we over twintig jaar nog spreken." 'Heel speciaal'

De omstandigheden zondag, de regen komt met bakken uit de hemel in Noord-Frankrijk, zijn bijzonder. "Geen van de renners heeft ervaring met een natte Parijs-Roubaix", weet De Kort. En dat maakt het in zijn woorden 'heel speciaal' en 'één grote glijpartij'. Natuurlijk hoopt hij zondag op de troef van zijn ploeg: de Belg Jasper Stuyven. Maar ook heeft hij hoge verwachtingen van 'onze' troef: Mathieu van der Poel, zo geeft hij aan. De renners vertrokken zondagmorgen iets na elf uur voor een koers over ruim 257 kilometer, waarvan 55 kilometer kasseien. De finish op de wielerbaan in Roubaix wordt rond vijf uur verwacht. Zo liggen de kasseien er zondag bij:

