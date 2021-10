PSV doet heel goede zaken, maar Willy en René zijn ontevreden: 'Geen inzet'

De achterstand op koploper Ajax is verkleind tot een punt, Feyenoord is op drie punten achterstand gezet en de tweede plaats is afgesnoept van Willem II. De voetballers van PSV deden afgelopen weekend uitstekende zaken in de Eredivisie, door zelf te winnen van Sparta. Maar clubiconen René en Willy van de Kerkhof zijn behoorlijk kritisch.

"De eerste tachtig minuten vond ik dramatisch slecht van PSV", vertelde René maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Er was geen wilskracht, geen inzet. Het was helemaal niks."

Erop klappen

"Sparta verdedigde dan wel met tien man, maar daar moet je oplossingen voor zoeken", benadrukt de vleugelaanvaller van weleer. "Ik dacht van tevoren dat PSV, nu de top drie allemaal punten had verspeeld, in de eerste helft zou uitlopen naar 3-0 of 4-0. Ik dacht dat PSV erop zou gaan klappen, maar ik kwam bedrogen uit. Het was gewoon niks. Pas de laatste tien minuten begonnen ze te voetballen, zoals ze eigenlijk de eerste tien minuten hadden moeten doen."

Volgens broer Willy is PSV op basis van de laatste tien minuten van de wedstrijd wel de verdiende winnaar. "De ploeg maakte twee mooie doelpunten. Door een blundertje achterin werd het nog 2-1, maar PSV had daarna gewoon de 3-1 moeten maken. Als je met drie man alleen voor de keeper komt, moet je die bal er gewoon inschieten."

Omzeilen

Over het verdedigende spel van Sparta was Willy niet te spreken. "Dat was alleen maar aan het vertragen, net als Vitesse zondagmiddag tegen Feyenoord. Het deed pijn aan de ogen. Je ziet steeds meer ploegen die tegen Ajax, Feyenoord en PSV het spel vertragen, die niet willen voetballen. Keepers die alle tijd nemen bij spelhervattingen... Het is niet leuk meer om te zien. Als topclubs moet je een formule vinden om dit te omzeilen."

