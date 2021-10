Vermeende Pokémon-kinderlokker ontkent betasten jongen: 'Echt niet gebeurd'

Foto: ANP vergroot

Het telefoonspelletje Pokémon Go spelen samen met twee kinderen, dat deed Kevin R. uit Eindhoven naar eigen zeggen in het Stadswandelpark in zijn woonplaats, bijna een jaar geleden. Maar volgens justitie was het alles behalve zo onschuldig: R. zou een 10-jarige jongen betast hebben en datzelfde geprobeerd hebben bij zijn vriendje. Ook stond er een grote hoeveelheid kinderporno op de telefoon van R. Maandag boog de rechter zich over de ontuchtzaak.

Verdachte Kevin R. komt maandagmorgen samen met zijn vader de rechtbank binnen. ‘’Ik heb slecht geslapen, het is spannend’’, zegt hij tegen zijn advocaat. Namens de twee slachtoffers is er niemand aanwezig, ook geen advocaat.

‘’We zijn vanwege een Pokémon naar een bepaalde plek gegaan.’’

Justitie verdenkt R. ervan dat hij op 25 oktober in het Stadswandelpark over de billen en het geslachtsdeel van een jongen van tien jaar oud wreef. Ook zou hij hem en zijn vriendje gevraagd hebben hun piemels te laten zien. De 24-jarige Eindhovenaar op zijn beurt ontkent alles. Zijn lezing: "Ik was Pokémon Go aan het spelen toen ik de twee jongens tegenkwam. We zijn vanwege een Pokémon naar een bepaalde plek gegaan." Om dat figuurtje in het spel te vangen, zijn meerdere spelers nodig. Dat was volgens R. de reden om de jongens mee te vragen. ‘’Daarna heb ik ze wat uitgelegd over het spel.’’

''Ik wilde hem niet laten gaan omdat die jongen in paniek was.’’

De twee jongens vertelden eerder tegen de politie dat Kevin hen vroeg of hij 'hem even mocht zien'. Ook zou hij hebben gevraagd: "Mag ik je piemel even aanraken." Toen een van de twee jongens die middag in oktober naar huis ging, nam R. de andere mee naar een boomhut. Daar raakte het 10-jarige ventje in paniek. ''Misschien omdat ik te dichtbij kwam.’’ R. blokkeerde vervolgens de uitgang. ‘’Ik wilde hem niet laten gaan omdat hij in paniek was.’’ Hij had helemaal niet door wat er aan de hand was, vertelt R. tegen de rechter. ‘’Ik had helemaal geen kwade bedoelingen. Om hem rustig te houden heb ik een hand op zijn schouder gelegd en gevraagd of hij een knuffel wilde.’’ De jongen sloeg zijn hand weg, vertelt R.

''Ik stond gewoon dichtbij. Misschien heb ik hem per ongeluk aangeraakt.''

Maar waarom zegt het slachtoffer dan dat Kevin over zijn broek wreef, bij zijn geslachtsdeel en billen? R. daarover: ‘’Dat is echt niet gebeurd. Ik stond gewoon dichtbij. Ik heb mijn handen aan mijn eigen broek afgeveegd omdat ik snel zweethanden heb. Misschien heb ik hem per ongeluk aangeraakt.’’ Na het voorval met de twee jongens, kwamen meer verhalen naar buiten over een kinderlokker in het Stadswandelpark. Een man die graag Pokémon speelt. Kevin schudt ‘nee’ als hij de rechter dat aanhaalt. Ooggetuigen hebben een foto van de vermeende kinderlokker gemaakt. De rechter laat hem de foto zien. ‘’Ja, dat ben ik’’, concludeert R. ‘’Maar als ik iemand aanspreek, dan gaat het over Pokémon Go.’’

‘’Ik wilde pedofielen ontmaskeren.''

Op de telefoon van R. werden zo’n 450 foto’s en video’s van kinderen tussen de 10 en 16 jaar gevonden. Duidelijke kinderporno, is de conclusie van de rechter. R. komt met een verklaring; ‘’Dat heeft een pedofiel ooit gestuurd en dat heb ik ook eerder al als bewijs aan de politie gegeven. Ik heb gewoon bewijsmaterialen verzameld om te laten zien dat je heel makkelijk aan dit soort beelden kunt komen. Mijn doel was juist om dit soort dingen uit de wereld te helpen.’’ De rechter vind het niet heel geloofwaardig, omdat er vaker kinderporno bij Kevin is aangetroffen. Ook verstuurde hij video’s en foto’s. Vijf jaar geleden had Kevin bovendien seksueel chatcontact met minderjarigen. ‘’Ik wilde pedofielen ontmaskeren’’, zegt de verdachte opnieuw. Hij zat er vier maanden voor in een GGZ-instelling.

‘’Ik was mijn leven weer aan het oppakken toen dit allemaal gebeurde.’’

R. had een moeilijke jeugd. De rechter somt op: al vroeg naar een internaat gegaan, school niet afgemaakt, woede-uitbarstingen en andere gedragsproblemen en verslavingsgevoelig. R. gebruikte drugs én heeft hij een gameverslaving. Volgens een psycholoog is hij door zijn moeilijke jeugd niet volwassen geworden. Over de situatie waarin hij zich nu bevindt, zegt R. geëmotioneerd: ‘’Ik was mijn leven weer aan het oppakken toen dit allemaal gebeurde." De 24-jarige man is hard opzoek naar een goede woonruimte. ‘’Liefst beschermd wonen. Maar niemand wil hem hebben, omdat daar kwetsbare mensen wonen. En iemand die verdacht wordt van een zedenmisdrijf hoort daar niet thuis’’, vertelt de reclassering. Mocht Kevin veroordeeld worden is er in Utrecht een juiste woonruimte met begeleiding gevonden.

‘’Ik vind een behandeling namelijk belangrijker dan een gevangenisstraf.''

Kevin moet zich, als het aan het OM ligt, verplicht laten opnemen voor een klinische behandeling. Als hij dat niet doet, of opnieuw in de fout gaat, moet hij twaalf maanden de cel in. ‘’Ik vind een behandeling belangrijker dan een gevangenisstraf'', zegt de Officier van Justitie. Daarnaast is er geëist dat Kevin niet meer met minderjarigen mag chatten. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

