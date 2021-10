Verkoopt NAC naast de aandelen ook de ziel van de club?

NAC staat al een tijdje te koop en het zal niet heel erg lang meer duren voordat de voetbalclub een nieuwe eigenaar heeft. Nadat onder meer een regionale partij aan de kant werd gezet, is naar verluidt een Amerikaanse investeringsmaatschappij de belangrijkste overnamekandidaat. Blijft NAC wel de volksclub die het is? Een bespiegeling.

Qua bezoekersaantallen is NAC nog altijd subtop in Nederland, maar sportief gezien is het door wanbeleid en veel gedoe al jaren dikke ellende. Een nieuw dieptepunt werd in juni bereikt doordat de supporters, aangemoedigd door media en andere belanghebbenden, recht tegenover clubleiding en aandeelhouders kwamen te staan. De machtsstrijd tussen trainer Maurice Steijn en technisch directeur Ton Lokhoff bracht de vlam in de pan en liep vervolgens door een falende directeur Manders uit de klauwen.

Afgelopen vrijdag stond het Rat Verlegh Stadion weer in vuur en vlam. Bijna 15.000 fanatieke supporters hadden de moeite genomen om naar de nummer achttien(!) van de eerste divisie te komen kijken. Ondanks jaren van kommer en kwel blijft Breda NAC ongekend trouw. De Bredase club is het sociale bindmiddel in de regio en zit diep in het DNA. De cultuur is de sterkhouder van de club en mag niet worden verpatst bij verkoop.

Hoewel grootaandeelhouders Van Aalst, Burema en De Weelde NAC in 2013 van een faillissement hebben gered, is de neergang van de Bredase trots ook voor een groot deel op hun conto te schrijven. Achter de schermen hebben zij jarenlang verkeerde beslissingen genomen en dat heeft (hen) veel geld en chagrijn gekost. Het aantal ontslagen trainers spreekt al boekdelen.

Wie gelijk heeft in het uit de hand gelopen conflict maakt al lang niet meer uit. De drie belangrijkste clubeigenaren waren op hun pik getrapt en boden hun aandelen en dus de club te koop aan. En zoals gebruikelijk, de grootaandeelhouders leggen tot ongenoegen van velen nooit verantwoording af en maken daar weer een schimmig spel van. In de achterkamertjes van een gespecialiseerd bureau uit Rotterdam wordt NAC nu verkocht. De supporter kan voorlopig niets anders dan bidden en afwachten. Tot op heden is de communicatie vrijwel nihil.

Maar de instorting van de volksclub is zeker niet alleen te wijten aan de foute of ongelukkige keuzes van de eigenaren. NAC is een geweldige club maar krijgt al jaren niets voor elkaar omdat door verschillende groepen de neuzen niet dezelfde kant op staan, samenwerken een vies woord lijkt en eigenbelang bij sommigen prevaleert boven clubbelang. Naast de fanatieke steun is ook dat helaas onderdeel geworden van de clubcultuur. Bij NAC is iedereen wellicht een beetje schuldig aan de teloorgang. Supporters, sponsors, oud-spelers, media, bestuurders en aandeelhouders mogen allemaal in de spiegel kijken.

Toch weegt dat niet op tegen al het moois dat NAC losmaakt. Breda ademt NAC, een volksclub pur sang. Enige reuring past daar op z'n tijd natuurlijk ook wel bij. De potentie druipt van NAC af en wie goed en slim in de Bredase club investeert, en de supporters waardeert, heeft goud in handen.

Een goede partij om de club over te nemen en de cultuur in stand te houden, leek dan ook coöperatie Ons NAC. Dit supporterscollectief stelde samen met hoofdinvesteerder Karel Vrolijk een toekomstplan op en bracht een bod uit wat echter van tafel werd geveegd. En daarmee werden in één klap supporters, sponsors en andere geldschieters die echt iets met de club hebben, opzij gezet. Een Bredase voetbalclub die door Bredanaars wordt gerund, zou het zo niet moeten zijn? De clubcultuur telde even niet mee.