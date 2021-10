Mannen met bivakmutsen sloegen bewoners ziekenhuis in tijdens woningoverval

Vermoedelijk vier gewapende mannen met bivakmutsen overvielen maandagochtend om halfnegen een huis in Steenbergen. Ze sloegen twee bewoners, een man en een vrouw. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren nog meer bewoners in het huis aanwezig, zij raakten niet gewond. De verdachten vluchtten vermoedelijk weg in een wit busje, richting de Westlandse Langeweg. Een aantal politie-eenheden en een helikopter zochten in de omgeving naar de daders.

De politie heeft rond 09.40 uur werd op de A4 richting Rotterdam een wit busje gestopt. Twee inzittenden werden gearresteerd, de snelweg was daardoor tijdelijk dicht. Na het eerste onderzoek zijn ze weer vrijgelaten, er was niet genoeg verdenking om ze langer vast te houden.

Fietser

De politie doet onderzoek naar de overval, in en om het huis aan de Witte Ruiterweg. Ook hoort de politie de slachtoffers en anderen die het gezien hebben. De politie is nog op zoek naar een man of jongen die rond halfnegen langs het huis fietste. Hij droeg een rugzak en stopte bij het huis.

