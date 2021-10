Man die werd klemgereden na schietpartij Oss alweer op vrije voeten

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Een man (24) die zondagavond werd klemgereden en opgepakt na een schietpartij in de Brederostraat in Oss, is maandag weer vrijgelaten. Hij is niet langer verdachte. Een slachtoffer waar de politie naar zocht, heeft zich gemeld bij het politiebureau.

Bewoners van de Brederostraat waren zondag getuigen van schietpartij. Toen de politie arriveerde, waren de betrokkenen bij de schietpartij de wijk al ingevlucht. Een auto reed op dat moment in de richting van de Van Der Nootstraat en werd daar klemgereden door een omstander. De bestuurder werd aangehouden, maar maandag na onderzoek dus weer vrijgelaten. Naar een tweede verdachte is zondagavond tevergeefs gezocht, onder meer met een politiehelikopter. Hij is nog niet gevonden. In de buurt van de plek van de schietpartij werd wél een auto aangetroffen. De politie vermoedt dat die gebruikt is bij de schietpartij. Op zoek

Zondagavond werd gezocht naar de man op wie werd geschoten. Hij heeft zich inmiddels gemeld. De man raakte niet gewond. Een vriend van hem (21) wel. Ook hij meldde zich zondagavond. Hij was lichtgewond aan zijn been. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over het incident. LEES OOK: Schietpartij in Oss: man opgepakt, zoektocht naar tweede verdachte met heli

