Brandstichter in Oss nog vast, link met schoolbranden wordt onderzocht

De man die vorige week is aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak in Oss zit, nog steeds vast. Volgens de politie wordt een mogelijke link met de recente schoolbranden in Oss nog uitvoerig onderzocht.

De 22-jarige Ossenaar werd aangehouden, omdat hij woensdagavond op de Molenstraat een prullenbak in brand had gestoken. Hij werd opgepakt met de recente branden op drie basisscholen in de stad nog vers in het geheugen. Of de man daar iets mee te maken heeft, is dus nog niet duidelijk.

De schoolbranden zorgden in Oss voor de onrust. Burgemeester Buijs riep vorige week de inwoners nog op om ogen en oren goed open te houden en verdachte situaties meteen te melden bij de politie.

