Brandstichter opgepakt in Oss, politie onderzoekt of hij de pyromaan is

Agenten bij de prullenbak aan de Molenstraat in Oss (foto: ooggetuige). vergroot

De politie heeft woensdagavond een 22-jarige brandstichter opgepakt in Oss. De man stak die avond een prullenbak in brand aan de Molenstraat. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor de eerdere brandenreeks in Oss.

Eerder deze maand waren er al tien andere branden, waarvan drie bij scholen. Of alle branden met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht maar er lijkt een patroon in te zitten. De Nicolaasschool was dinsdagnacht de derde basisschool in korte tijd waar brand woedde. Ook zijn er drie auto's en twee containers in brand gevlogen afgelopen maand. De politie meldt donderdag dat ze nog steeds extra alert is. "Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighouden. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is. Helaas kunnen wij niet overal tegelijk zijn en wij kunnen helaas ook niet alles voorkomen." De burgemeester kondigde woensdag extra maatregelen aan naar aanleiding van de vele branden. Rondom scholen wordt gezorgd dat de donkere plekken weg zijn en dat er geen losse dingen staan die in brand kunnen worden gestoken. Ook riep ze Ossenaren op om mee te helpen bij het speuren naar de dader. Eventuele andere maatregelen werden niet nader toegelicht. LEES OOK: 10 keer brand in Oss in drie weken tijd: hier ging het mis

