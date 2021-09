10 keer brand in Oss in drie weken tijd: hier ging het mis

Basisschool Het Baken aan De Vlasakkers stond 25 september in brand. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision) vergroot

In de maand september zijn er al tien branden geweest in Oss. Of alle branden met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. Maar een patroon is niet uit te sluiten. Zo is de brand in de Nicolaasschool van dinsdagnacht de derde basisschool die in korte tijd vlamvat. Ook zijn er drie auto's en twee containers in brand gevlogen afgelopen maand.

1. Container aan het Boschpoorthof

Op zaterdagochtend 11 september werd er rond half zeven een brand ontdekt in een container achter Cultuurpodium De Groene Engel. De brandweer rukte met spoed uit want de container stond pal naast een opslag voor gasflessen. Een van de gasflessen was al erg warm dus de brandweer ging voorzichtig te werk.

2. Appartement aan de Jeneverbes

Woensdagochtend 15 september brak er brand uit in een appartement aan de Jeneverbes in Oss. De bewoner van het appartement was niet thuis. Er werden wel twee honden uit het appartement gered. Er raakte verder niemand gewond en alleen het appartement onder de brand liep waterschade op.

3. Bestelbusje aan de Verdistraat

Donderdagnacht 17 september werd rond half vier een autobrand ontdekt op een parkeerplaats aan de Verdistraat. Toen de brandweer aankwam, stond het busje al in lichterlaaie. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het gebouw van zorggroep Dichterbij. Het gebouw liep hierbij wel lichte schade op.

4. Basisschool John F. Kennedy

In de nacht van vrijdag 17 september op zaterdag 18 september heeft een brand op basisschool John F. Kennedy aan De Vlasakkers veel schade veroorzaakt. Het vuur werd rond vier uur ontdekt. De brand zou uitgebroken zijn in de teamkamer van de school, die volledig uitgebrand achter bleef. De rookschade in de basisschool was enorm. Een aantal leerlingen van de bassischool werden opgevangen bij basisschool Het Baken.

5. Auto aan De Vlasakkers

Zaterdagavond 18 september rond kwart over tien brandde een auto volledig uit. Dat gebeurde op een parkeerterrein dicht bij basisschool John F. Kennedy, waar de dag ervoor brand uitbrak. De politie en brandweer waren snel aanwezig, maar de auto was niet meer te redden.

6. Prullenbak in park bij De Vlakakkers

Terwijl de brandweer die zaterdagavond druk bezig was met het blussen van de auto, meldde een voorbijganger dat er een eindje verderop een prullenbak in brand stond. Een agent zag een man wegrennen uit het park waar de prullenbak in brand stond. In de naastgelegen woonwijk heeft de agent nog naar de man gezocht, zonder succes. In de prullenbak werd een brandende telefoon gevonden die is meegenomen voor onderzoek.

7. Auto aan de Rosa Parksweg

Vrijdagnacht 24 september brandde een auto aan de Rosa Parksweg volledig uit. De brand werd rond vijf uur ontdekt. De brandweer heeft het vuur geblust maar de auto was niet meer te redden.

8. Basisschool Het Baken

Zaterdagavond 25 september ontstond er brand op de basisschool Het Baken aan de Vlasakkers in Oss. De vlammen sloegen uit het dak van de school. Op de school werden leerlingen van de John F. Kennedyschool opgevangen. De schade op Het Baken was vooral aan het dak en de bekleding van de school.

9. Container op begraafplaats

Dinsdagochtend 28 september kreeg de politie rond tien voor acht een melding van een brand op de begraafplaats bij de rooms-katholieke kerk. Toen de brandweer aankwam, was het hek dicht en stond er een container in brand. De brandweer probeerde de brand eerst van achter het hek te blussen, maar heeft het hek later opengeknipt.

10. De Nicolaassschool

De brand werd in de nacht van dinsdag 28 september op woensdag 29 september rond tien over drie gemeld. Een opslagruimte achter de Nicolaasschool had vlam gevat. De vlammen sloegen over naar de gymzaal waar veel rook binnen stond. Ook was de gymzaal erg beschadigd. De politie denkt dat de brand is aangestoken. In een Burgernetmelding werd aan bewoners gevraagd of zij verdachte zaken willen melden.

