Brand op begraafplaats, mogelijk alweer brandstichting in Oss

Het is voor de zesde keer op rij raak in Oss: dinsdagochtend is weer brand gesticht. Dit keer in de container van een begraafplaats aan De Vlasakkers.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

In de laatste twee weken brak brand uit in twee basisscholen, een prullenbak en gingen twee auto's in vlammen op. Met de brand van dinsdagochtend erbij staat de teller nu op zes.

De politie kreeg rond tien voor acht een melding binnen van de brand op de begraafplaats bij de Rooms Katholieke Kerk. Het hek was nog op slot toen de brandweer aankwam. Ze hebben eerst geprobeerd de brand vanachter het hek te blussen. Uiteindelijk is besloten het slot door te knippen om zo bij te container te komen.

Drie keer raak

De eerste brand in Oss was op 17 september aan de Verdistraat. Daar werd een busje in brand gestoken vlak voor het gebouw van een zorggroep. Een dag later brak brand uit bij basisschool John F. Kennedylaan aan De Vlasakkers. Ook op zaterdag 25 september was wederom een basisschool de pineut. Dit keer Het Baken, ook in De Vlasakkers.

De politie onderzocht of de basisschoolbranden en het het uitgebrande busje met elkaar verband hielden. Ze vermoedden toen dat er opzet in het spel was. Of dat voor deze brand ook geldt is nog niet duidelijk.

De brand bij basisschool Het Baken op 25 september:

