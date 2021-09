Weer brand in een basisschool in Oss, vlammen sloegen uit het dak

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Weer brand bij een basisschool in Oss, nu bij Het Baken

Opnieuw een brand in een basisschool in Oss. De vlammen sloegen zaterdagavond uit het dak van Het Baken, een basisschool voor speciaal onderwijs. De school staat aan De Vlasakkers, dezelfde straat waar vorig weekend brand uitbrak in een andere basisschool.

Janneke Bosch & Peter de Bekker Geschreven door

De melding kwam tegen kwart over negen binnen bij de brandweer. Het Baken ligt naast de John F. Kennedyschool waar vorig weekend brand woedde.

Volgens de brandweer is de brand begonnen in een container buiten het gebouw. Vervolgens zijn de vlammen overgeslagen naar de school. Vooral de 'bekleding' van het gebouw heeft te lijden gehad onder de vlammen: er bevindt zich een houten wandje tegen de muur van de school en dat vatte vlam. Ook de dakbedekking stond in brand.

'Kunnen brandstichting niet uitsluiten'

"We kunnen brandstichting op dit moment niet uitsluiten", liet een woordvoerder van de politie zondagochtend weten. "Onze forensische specialisten doen nog onderzoek naar de brand. Mogelijk vinden zij sporen die ons meer kunnen vertellen over het ontstaan van de brand." Daarnaast vraagt de politie getuigen zich te melden.

Er waren zaterdagavond veel mensen op de been die bij de brand stonden te kijken.

Tweede keer

De politie onderzoekt of deze brand verband houdt met de brand die een week geleden woedde in basisschool John F. Kennedy aan De Vlasakkers, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Die brand bleef beperkt tot de ruimte naast de lerarenkamer, maar het gebouw liep wel flinke rook- en roetschade op. Afgelopen week hebben de leerlingen van die school op andere plekken les gehad.

De politie vermoedt dat bij die brand wel opzet in het spel was.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

