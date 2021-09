Brand veroorzaakt fikse schade in basisschool John F. Kennedy in Oss

1/1 Brand veroorzaakt fikse schade in schoolgebouw John F. Kennedy in Oss

Een fikse brand heeft vrijdagnacht behoorlijke schade aangericht in basisschool John. F. Kennedy aan De Vlasakkers in Oss. Het vuur werd rond vier uur ontdekt.

Rookschade "Het was echt een flinke brand", laat een ooggetuige weten. "Maar de vlammen sloegen niet uit het gebouw." De teamkamer in het gebouw is volgens hem volledig uitgebrand.

"Maar het grootste probleem is dat de school van boven tot onder en van voor naar achter onder de rook heeft gestaan." De ooggetuige vraagt zich dan ook hardop af wanneer er weer les kan worden gegeven in de school. "Want die rookschade is echt wel een dingetje."