Voorlopig geen les in school Oss na brand: 'Mijn dochter is in tranen'

Basisschool John F. Kennedy in Oss blijft de komende weken gesloten. Het gebouw aan De Vlasakker liep vrijdagnacht flinke roet- en rookschade op nadat er brand uitbrak in de ruimte naast de lerarenkamer.

Patricia, die in de buurt van de school woont, werd 's nachts om vier uur wakker van de sirenes van de vele opgeroepen brandweerwagens. "Die stonden volop te loeien." Daarop besloot ze een kijkje te nemen. "Ik zag toen een enorme rookontwikkeling, maar qua vlammen zelf vond ik het op zich wel meevallen."

Schoonmaken Toch zou de lerarenkamer volledig zijn uitgebrand. "Maar het grootste probleem is dat de school van boven tot onder en van voor naar achter onder de rook heeft gestaan", liet een ooggetuige zaterdagochtend vroeg al weten.

Hoe lang het schoonmaken van het gebouw in beslag gaat nemen, durft een woordvoerster van scholenkoepel SAAM niet te zeggen. Ze heeft ook nog geen idee waar de kinderen tot die tijd les zullen moeten volgen.

Huilen Tess (8) is heel verdrietig na het horen van dit nieuws. "Zij moest huilen toen ze het hoorde", vertelde haar moeder Patricia. Tess knikt: "Nu kan ik maandag mijn verjaardag niet op school vieren..."

Hoe de brand in het schoolgebouw kon uitbreken, wordt onderzocht.

Teisteren

De gemeente Oss wordt al jarenlang geteisterd door branden. Ook donderdagnacht was het raak in Oss. Toen ging een bestelbus aan de Verdistraat in vlammen op. De brandweer kon toen voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het gebouw van zorggroep Dichterbij.