Weer brand in Osse buurt waar vrijdagnacht schoolbrand uitbrak

De politie onderzoekt de branden rond De Vlasakkers in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Aan de Vlasakkers in Oss, waar vrijdagavond brak uitbrak in basisschool John F. Kennedy, woedde zaterdagavond opnieuw brand. Rond kwart over tien ging een auto op een parkeerplaats vlakbij de school in vlammen op.

De brandweer en de politie waren snel aanwezig, maar konden niet voorkomen dat de auto verloren ging. "De binnenkant van de auto brandde volledig uit", laat een ooggetuige weten. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Brandende telefoon

Terwijl de brandweer bezig was met het blussen van de auto gaf een voorbijganger een agent door dat even verderop, in het park, ook een prullenbak in brand stond.

Toen de agent daar aankwam, zag hij daar een man weglopen. Hij heeft in de naastgelegen woonwijk nog naar deze man gezocht, maar kon die niet meer vinden. In de prullenbak werd een brandende telefoon aangetroffen. Die is door de agent meegenomen voor onderzoek.

De agent heeft samen met de brandweer nog een rondje door het park gemaakt om eventuele andere brandjes op te sporen, maar die bleken er niet te zijn.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.