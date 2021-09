Weer brand op een basisschool in Oss, politie gaat uit van brandstichting

Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/5 Opnieuw brand op een basisschool in Oss

Er heeft opnieuw brand gewoed in een basisschool in Oss. Dit keer is het de Nicolaasschool aan de Koornstraat die is getroffen. Het is de derde basisschool op rij waar brand is. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

Janneke Bosch Geschreven door

De brand werd rond tien over drie gemeld, in de nacht van dinsdag op woensdag. Een opslagruimte aan de achterkant van de Nicolaasschool had vlam gevat. Van die opslagruimte sloeg het vuur over naar de gymzaal ernaast. Die raakte daardoor beschadigd, en er stond veel rook binnen. Met een hoogwerker heeft de brandweer een deel van de dakpannen weggehaald, om goed te kunnen blussen.

Onderzoek en getuigen

De politie denkt dat de brand is aangestoken, zo meldde ze in een Burgernetmelding dinsdagnacht. Daarin werd gevraagd of mensen die iets verdachts hebben gezien, zich willen melden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Het is de derde keer in korte tijd dat er brand woedt op een basisschool in Oss. Vorige week vrijdagnacht was het de John F. Kennedyschool aan De Vlasakkers en afgelopen weekend de school Het Baken, ook aan De Vlasakkers.

Begraafplaats

Het zijn niet alleen basisscholen in Oss waar brand uitbreekt. De laatste weken is het op meer plekken raak in die stad. Dinsdag was er brand op een begraafplaats, ook aan De Vlasakkers. En eerder gingen ook een busje en twee auto's al in vlammen op. De politie zei dinsdag er rekening mee te houden dat de branden met elkaar in verband staan. ''Elke brand wordt afzonderlijk onderzocht, maar er wordt uiteraard ook gekeken of er linken zijn'', laat een woordvoerder van de politie weten. ''Maar het is nog te vroeg om daar al iets over te kunnen zeggen.''

