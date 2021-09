Aantal branden in Oss loopt weer op, nu gaat auto in vlammen op

Het aantal branden in Oss loopt de laatste dagen, na een periode van relatieve rust, weer op. Vrijdagnacht ging een auto aan de Rosa Parksweg in vlammen op.

Schoolbrand Vorige week was het ook al meerdere keren raak in Oss. Donderdagnacht ging toen een bestelbus in vlammen op aan de Verdistraat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het gebouw van zorggroep Dichterbij.

Man loopt snel weg

Een dag daarna ging 's avonds een auto op een parkeerplaats vlakbij deze school in vlammen op en stond in een park in de buurt een prullenbak in brand. Hierin werd een brandende telefoon ontdekt. Toen een agent daar naartoe liep, zag die een man snel weglopen. De agent ging achter deze verdachte aan, maar verloor die in een woonwijk uit het oog.