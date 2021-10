Brabant krabbelt op na coronabouwdip: 'Maar er mag nog een tandje bij'

Na een flinke coronadip worden er in Brabant weer meer huizen gebouwd. Dit jaar en volgend jaar komen er in totaal ongeveer 25.000 woningen bij, schat de provincie. Wel zijn er nog grote verschillen tussen gemeenten én mag het van gedeputeerde Erik Ronnes nog sneller. "We liggen op stoom, maar er mag nog een tandje bij."

Wie een huis zoekt, heeft het tegenwoordig door de oververhitte woningmarkt niet bepaald voor het uitkiezen. De provincie wil dan ook dat er de komende tien jaar 12.000 huizen per jaar gebouwd worden om de woningvoorraad op peil te krijgen.

Grote steden

In 2021 en 2022 komen er ongeveer 25.000 woningen bij, is de verwachting, iets meer dus dan het aantal nieuwe huizen dat volgens het provinciehuis jaarlijks nodig is. Met name rond de steden en op het platteland worden er na een 'bouwdip' in coronajaar 2020 meer huizen bijgebouwd.

Er staan in Brabant 165.000 woningen op stapel, waarvan ruim 100.000 in de komende vijf jaar. Zo'n driekwart daarvan wordt in de bebouwde kom gebouwd. In de grote steden komen steeds meer woningen in leegstaande kantoor- of winkelpanden.

Winst

Ronnes wil nu dat er haast gemaakt wordt met de bouwplannen. Gemeentes zouden die waar mogelijk naar voren moeten halen. Op die manier kan de woningvoorraad harder groeien en het tekort sneller worden aangepakt. "Dat kan niet hard genoeg gaan. Aan de onderkant van de woningmarkt zie je dat de druk enorm is."

Ook wil de provincie praten met de 'achterblijvers'. Want hoewel er duidelijke ‘koplopers’ zijn en ongeveer tachtig procent de bouwplannen dit jaar realiseert, maakt Ronnes zich zorgen om de gemeenten waar het minder vlot van de grond komt.

In gesprek

Die vertraging kan volgens Ronnes te maken hebben met vergunningsprocedures, of een gebrek aan bouwmaterialen. “Alles bij elkaar opgeteld kun je zomaar een jaar vertraging hebben”, schat hij. “We gaan met die gemeenten in gesprek. Niet wijzend met het vingertje, maar om te kijken of we met kennis en kunde een versnelling in de woningbouw kunnen realiseren.”

Eerder dit jaar riep de provincie daar de Flexpool-regeling voor in het leven. Gemeenten kunnen via die weg geld krijgen om een inhaalslag te maken met bouwplannen die al op de plank liggen, maar nog niet kunnen beginnen omdat er bijvoorbeeld nog onderzoek in de omgeving nodig is.

