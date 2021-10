Minderjarig meisje misbruikt in een auto, 31-jarige Tilburger opgepakt

Een 31-jarige man uit Tilburg is dit weekend opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht een minderjarig meisje seksueel te hebben misbruikt.

De man werd zaterdagavond aangehouden. Het misbruik zou een avond eerder, op vrijdagavond hebben plaatsgevonden. Een minderjarig meisje uit Waalwijk was het slachtoffer.

Vrijgelaten

De man zou haar in haar woonplaats hebben aangesproken en meegenomen hebben in zijn auto. Daar zou hij haar hebben misbruikt. Daarna liet hij haar weer vrij.

De politie is een onderzoek gestart en kon de volgende dag deze verdachte aanhouden. Hij zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hoe oud het slachtoffer precies is of wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen.