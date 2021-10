'Illegaal' optreden Theo Maassen kost theater De Liefde 2500 euro

Theater De Liefde in Haarlem heeft een boete van 2500 euro gekregen na twee optredens van Theo Maassen vorige maand. Het theater besloot om zich tijdens de optredens, een try-out voor de nieuwe show van de cabaretier uit Eindhoven, niet aan de toen nog geldende coronaregels te houden. De gemeente greep die avonden niet in, maar legde achteraf dus wel een boete op.

De Liefde wil een verlaging van de boete.

Er zaten twee weken geleden 110 mensen in het theater tijdens het optreden van de cabaretier uit Eindhoven. Door de regel die toen gelden dat theaters twee derde van hun zaal mochten vullen, mochten dat er eigenlijk tachtig zijn. Theater De Liefde wilde hiermee 'een lange neus maken naar de coronaregels', zei directeur Mylou Frencken vooraf op NPO Radio 1.

Theo Maassen is tegenstander van het verplichte coronatoegangsbewijs.

Verlaging aangevraagd

Het theater heeft er begrip voor dat de burgemeester moest ingrijpen, maar heeft wel bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de boete. "We vinden het wel hoog, zeker als je de beelden zag van de Formule 1 en de volle voetbaltribunes. Daarom vragen we wel om een verlaging. Maar we gaan heus wel wat betalen", vertelt directeur Mylou Frencken aan het ANP.

Eerder zeiden bezoekers van de voorstelling samen de boete te betalen als deze werd opgelegd.