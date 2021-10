Vrouwelijke inbrekers in beeld die sieraden van overleden Annie meenamen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Woninginbraak in Hank: twee vrouwen herkenbaar in beeld

De twee vrouwen die in april inbraken in twee appartementen in Hank, zijn maandagavond herkenbaar in beeld bij Bureau Brabant. De vrouwen stalen onder meer geld en kostbare sieraden en worden nog steeds gezocht.

Op vrijdagavond 23 april braken twee vrouwen in bij een appartementencomplex aan de Buitendijk in Hank. Een bewakingscamera heeft gefilmd hoe ze binnen zijn gekomen. Volle tas met spullen

Op de beelden is te zien dat de vrouwen aan komen lopen en even voor de deur blijven wachten, omdat die op slot zit. Een van de twee lijkt aan te bellen, maar de deur blijft dicht. Maar ze heeft iets meegenomen waarmee ze aan het slot rommelt. Na wat wrikken gaat de deur open en lopen de vrouwen naar binnen. Daarna verdwijnen ze uit beeld en breken ze in bij twee appartementen. Een uur later zijn te vrouwen weer terug in de gang. Een van hen draagt een volle tas waar een stofzuiger uit lijkt te steken. Ook hebben ze geld en sieraden gestolen. Sieraden van overleden vrouw

Een van de slachtoffers van de inbraak is de 73-jarige Wim. De dag na de inbraak vertelde hij aan Omroep Brabant dat alle kostbare sieraden van zijn overleden vrouw Annie zijn meegenomen. Ze namen ook zijn stofzuiger, geld uit zijn portemonnee en spaarpot en twee zakken koffiebonen mee. Bij de onderburen van Wim is die dag ook ingebroken. Getuigen verklaarden later aan de politie dat ze de vrouwen uit het complex zagen lopen. Er is een buurtonderzoek gedaan om meer over de vrouwen te weten te komen, maar daar kwam niets uit. Daarom deelt de politie nu herkenbare beelden met de vraag of iemand de vrouwen herkent. LEES OOK: Inbrekers stelen kostbare sieraden van Wims (73) overleden vrouw Annie

