A16 bij Breda dicht na ongeluk, weg bezaaid met flessen lachgas

De A16 bij Breda is maandagavond afgesloten, door een ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken zijn. Er liggen tientallen cilinders met lachgas op de snelweg, volgens een ooggetuige.

Wat er is precies is gebeurd, is onduidelijk. De weg is dicht vanaf knooppunt Princeville tot aan Breda. Rijkswaterstaat denkt dat de afsluiting de rest van de avond zal duren.

Aantal gewonden onduidelijk

Er zijn naar alle waarschijnlijkheid twee auto's bij het ongeluk betrokken. Hoe het met de inzittenden van de auto's gaat, is onduidelijk. Er zijn twee ambulances naar de plek van het ongeluk gekomen, ook de brandweer en politie zijn ter plaatse.

Automobilisten die over de A16 naar Breda willen, wordt aangeraden om te rijden. Vanaf knooppunt Zonzeel moeten dan de borden Oosterhout gevolgd worden, via de A59, A27 en A58.