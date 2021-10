Michael van Gerwen 'beetje over z'n toeren' door beschuldiging valsspelen

Vijfmaal won hij de World Grand Prix in Leicester al, maar de editie 2021 is voor Michael van Gerwen al na één ronde voorbij. De topdarter uit Vlijmen zei na afloop dat zijn tegenstander, Danny Noppert, hem een valsspeler noemde.

Noppert won maandagavond verrassend met 2-0 in sets. Beide schreef hij met 3-2 in legs op zijn naam, nadat Van Gerwen de leiding had genomen. De Fries gooide met een gemiddelde van ruim 96 punten. Van Gerwen bleef op 90,55 steken.

Topdarter zelfkritisch

De lang onaantastbare Van Gerwen raakte tijdens de partij naar eigen zeggen van slag door een opmerking van Noppert. "Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van", liet hij bij RTL Z weten.

Noppert erkende dat de twee landgenoten het verbaal met elkaar aan de stok hadden gekregen. "Dat gebeurde na de eerste set. Hij was boos. Jammer dat het zo is gegaan, het was niet mijn keus. Bovendien brengt hij veel meer gewicht in de schaal als hij op het podium verschijnt", aldus Noppert tegen een dartmedium.

Eén troost voor Van Gerwen: ook voor andere geplaatste kanjers als Peter Wright en Gary Anderson zit het toernooi erop.

De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix in de Engelse stad te beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, ook te eindigen met een dubbel. De finale is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.