Heel Holland Wipt: maar in Rucphen het meest

Rucphen heeft het afgelopen halfjaar het meeste gewipt. Tegels gewipt, voor de duidelijkheid. Het NK tegelwippen werd georganiseerd om zo meer groen en minder tegels in de tuinen te krijgen. Met bijna 990 tegels per duizend inwoners werd Rucphen de onbetwiste winnaar.

Omdat Rucphen de beste tegelwipper is, kreeg wethouder René Lazeroms een gouden tegel. "Daar zijn we natuurlijk trots op. Dit is een stimulering om de komende jaren door te gaan met tegelwippen. Ik wil bedrijven en inwoners stimuleren om plantjes erin te doen en het tegeltje eruit.''

Tijdens het NK Tegelwippen werden in heel Nederland ruim anderhalf miljoen tegels vervangen voor groen. In Rucphen waren dat er 22.639. Oosterhout deed het ook goed, ze staan op plek drie met 700 tegels per duizend inwoners, ofwel 39.198 verwijderde tegels in totaal.

Lazeroms geeft toe dat het grootste aantal gewipte tegels van de gemeente zelf afkomstig is. Zo werd het dorpspark in Rucphen uitgebreid ten koste van een weg. "We hebben handig met de spelregels gespeeld. In veel tuinen zijn tegels weggehaald, maar wij als gemeente hebben er de grootste steen aan bijgedragen. En daarom zijn we kampioen."

Deze Nederlandse Kampioenschap Tegelwippen is in 2020 bedacht om Nederland groener te maken. Onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het initiatief. De initiatiefnemers hebben een serieus doel. De laatste jaren hebben we steeds vaker last van hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte. Stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen.