Benzineprijzen zijn torenhoog: bij deze tankstations betaal je het minst

Het zijn dagkoersen, maar het kan met de torenhoge benzineprijzen voor je portemonnee veel uitmaken waar je tegenwoordig tankt. Het lijkt erop dat Auto Kar in Steenbergen de goedkoopste is in Brabant, met een liter Euro 95/E10-benzine voor 1,75 euro.

Ook bij de tankstations van de Makro in Best en Breda is het - volgens vergelijkingssite Independer - relatief goedkoop tanken. Hier betaal je maximaal 1,78 euro. En ook bij Tamoil Express in Steenbergen en Verdonk garage in Veldhoven kun je voor deze schappelijke prijs je tank volgooien. Nou ja, schappelijk, weet wel dat we in negen maanden tijd gemiddeld bijna 25 cent meer voor een liter benzine zijn gaan betalen, zo berekende MultiTankcard.

Dat bedrijf zit in Hoofddorp en biedt tankpassen aan. Het kwam erachter dat automobilisten in januari gemiddeld in ons land 1,61 euro voor een liter euro loodvrij moesten betalen. Vorige maand steeg dat bedrag naar 1,85 euro. Twee euro voor een liter komt ook voor.

'Groeiende vraag'

De prijzen van de andere gangbare brandstoffen laten een vergelijkbare trend zien. “De stijgende prijzen hangen onder meer samen met de groeiende vraag, nu – hopelijk – het einde van corona nadert, terwijl de olieproductie aan het begin van de pandemie juist was teruggeschroefd”, is de uitleg van Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard.

“De oliemaatschappijen moeten de productie nu weer opvoeren, waardoor de prijs kan zakken. Onze ervaring is dat het dalen van de prijzen langer op laat zich wachten dan de prijstoename. Daarnaast zie je aan de pomp dagelijkse prijsfluctuaties aan de hand van de vraag. Bij mooi weer en drukte – bijvoorbeeld in de spits – ligt de prijs vaak iets hoger, terwijl deze een paar uur later weer iets lager kan liggen als de drukte voorbij is of als het weer omslaat”, zo weet Roozeman er nog aan toe te voegen.

Brabant in middenmoot

Voor het - gemiddeld genomen - goedkoopste tankstation in ons land moet je in Abbenes zijn, in de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmer. Bij AVIA XPrss kostte een liter Euro loodvrij 1,56 euro. Over het algemeen pakt tanken in Groningen en Friesland voordeliger uit dan elders in ons land. In de Randstad en Utrecht ben je het duurste uit.

Onze provincie bevindt zich bij de literprijzen van Euro95, E5 en diesel in de middenmoot, waarbij het tankstation Van Kessel in Milheeze gemiddeld de laagste prijs vroeg voor Euro95 (1,61). Dinsdag is de prijs daar inmiddels gestegen naar 1,78. Tel uit je winst.