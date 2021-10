Malou Pheninckx uit Oosterhout hockeyt niet meer voor Oranje

Malou Pheninckx uit Oosterhout stopt als hockeyinternational. De 30-jarige middenveldster speelde 108 interlands voor Oranje. Pheninckx won afgelopen zomer in Tokio nog olympisch goud met de Oranje vrouwen.

"Ik wil niet wachten tot ik word ingehaald", zegt ze tegen hockey.nl. "Er komen goede, nieuwe meiden aan. Dus al met al is dit het moment."

De middenveldster debuteerde in 2013 in Oranje, maar raakte daarna een tijdje uit beeld. Onder de huidige bondscoach Alyson Annan keerde Pheninckx terug in de nationale ploeg. Ze won de afgelopen jaren veel prijzen met Oranje. Ze blijft wel spelen voor haar club Kampong.

Erelijst Malou Pheninckx:

Olympische Spelen

2020 Goud, Tokio

Europees kampioenschap

2017 Goud, Amstelveen

2019 Goud, Antwerpen

2021 Goud, Amstelveen

Wereldkampioenschap

2018 Goud, Londen

Hockey World League

2013 Goud, Tucuman

2017 Goud, Auckland

FIH Pro League

2019 Goud, Amstelveen

2020-21 Winnaar

