Bert zag vliegtuig neerstorten en herinnert zich na 40 jaar nog elk detail

Het is veertig jaar geleden dat een tragische vliegtuigramp op het industrieterrein in Moerdijk 17 levens eiste. Vlak voor het talud van de spoorlijn stortte de NLM Cityhopper - vlucht 431 - neer. Bert Eestermans (63) was een toevallige ooggetuige. “Er gaat geen week voorbij dat ik er niet aan denk. Op het moment zelf besef je het niet, maar achteraf heeft het ongeluk veel indruk op mij gemaakt.”

6 oktober 1981. Het was even voor half zes in de middag, toen het stuurloze toestel over het ouderlijk huis van Bert in het buurtschap Roodevaart scheerde. Eén vleugel was door de hevige turbulentie afgebroken. Bert stond precies op dat moment bij het raam van zijn slaapkamer.

Hij slaagde erin om het natuurverschijnsel, dat achteraf gezien de oorzaak was van de vliegtuigramp, te fotograferen. Luttele seconden later, Bert deed net het kapje terug op de lens, zag hij het vliegtuig met een klap de grond raken.

Dat hij die bewuste dinsdag op de bovenverdieping bij het raam stond, had alles te maken met zijn nieuwe hobby fotografie. Zijn moeder had hem gewezen op een windhoos die buiten te zien was.

“De lucht was groen en zwart. Ik hoorde het geluid van de straalmotor en zag het vliegtuig rond tollen. Zo’n vierhonderd meter verderop stortte het toestel neer. Even later was er een enorme explosie van tienduizend liter kerosine. Het veroorzaakte zo’n paddenstoel, die je ook bij een atoombom ziet. Ik hoorde piepende banden van automobilisten op de snelweg en daarna was het stil.”

Bert vertelt erover alsof het gisteren gebeurd is. Soms krijgt hij het te kwaad en stokt zijn stem. Geen enkel detail is hij in de loop van de jaren vergeten.

Alle dertien passagiers, onder wie negen Duitsers, twee Britten, een Amerikaan en een Nederlander kwamen om het leven. Ook de vier Nederlandse bemanningsleden overleefden de ramp niet. En indirect was er nog een achttiende slachtoffer.

Brandweerman Jos de Jong uit Zevenbergen zag vanuit zijn volkstuintje hoe het drama zich voltrok. Hij aarzelde geen moment en rende naar een nabijgelegen bedrijf met een telefoonaansluiting, om melding te kunnen doen van het ongeluk. Eenmaal aangekomen bij de fabriek, overleed de moedige brandweerman aan een hartstilstand.

Bert Eestermans was in oktober 1981 ook brandweerman. Anderhalf jaar eerder was hij lid geworden van de vrijwillige brandweer in Moerdijk. Kort nadat hij het vliegtuig had zien neerstorten, was hij samen met zijn collega’s van de brandweerpost als eerste ter plaatse. “We konden nog wat grote wrakstukken blussen, maar we zagen al meteen dat niemand de crash had overleefd. Door de enorme klap waren er geen herkenbare menselijke resten.”

De brandweermannen besloten daarop om samen met de politie zoveel mogelijke persoonlijke bezittingen en papieren veilig te stellen. Door de sterke wind dreigden die spullen weg te waaien. “De Rijksluchtvaartdienst was hier in eerste instantie boos over. Naderhand bleek dat door ons optreden dertien slachtoffers geïdentificeerd konden worden. Dat zou anders onmogelijk zijn geweest”, vertelt Bert.