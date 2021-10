Dieren uit de Bossche kerststal zwaar beschadigd door vocht en schimmel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Alle dieren uit de Bossche kerststal zijn aangetast door vocht en schimmel

Op de poten van een hert groeit donzige schimmel. Een plank lager is ook de kleine vrolijke snuit van een hermelijntje volledig verdwenen onder schimmel. Een opgezet veulentje, ooit geschonken door de populaire bisschop Bekkers, is waarschijnlijk reddeloos verloren. Vocht en schimmel hebben huisgehouden onder de dieren uit de Bossche kerststal. Een kleine ramp én een financiële aderlating.

Rob Bartol Geschreven door

"Door het vocht zijn er scheuren in de neus van het veulen ontstaan", vertelt Jack Kradolfer, coördinator van de Bossche kerststal, over het veulen van Monseigneur Bekkers. "Aan de andere kant is zelfs een deel van de onderkaak verdwenen, het is een ramp."

"Van kuiken tot kameel, alles gaat volgende week op transport."

In de opslag waar de dieren van de Bossche kerststal opgeslagen staan, concludeert Kradolfer: "Een simpele lekkage met enorme gevolgen." Hij vervolgt: "Dit noemen wij hier de kluis. Bij toeval werd tijdens een controle ontdekt dat er een lekkage was geweest. Je ruikt ook, als je hier staat, het vocht en de schimmel." De schade is enorm: "Alle dieren zijn waarschijnlijk aangetast, bij de één zie je dat meer dan bij de ander. Van kuiken tot kameel, alles gaat volgende week op transport naar onze taxidermist in Venlo, die ze allemaal na gaat kijken én waar nodig restaureren."

"De schade? Je mag wel denken aan de prijs van een paar middenklasse auto's."

De vocht en schimmelschade aan de collectie van 124 opgezette dieren is behalve emotioneel ook financieel een enorme aderlating. "Er is een taxateur lang geweest en die heeft toestemming gegeven voor restauratie, maar er is ook nog zoiets als een eigen risico." Hij vervolgt: "De werkelijke financiële schade zal pas duidelijk worden bij de taxidermist, maar je mag wel denken aan de prijs van een paar middenklasse auto's." Kradolfer bevestigt dat er word nagedacht over een steunactie, om de dieren van de kersstal te 'redden.'

vergroot

In de kluis staat nu 24-uur per dag een luchtontvochtiger te draaien, een poging om de enorme schade door het vocht te beperken. "Bij sommige dieren is bij het opzetten in het verre verleden als vulling papier-maché gebruikt. De taxidermist is bij die dieren bang dat door de inwerking van het vocht de ruggen kunnen gaan verzakken. Hier moet dan ook acuut actie worden ondernomen." De in Den Bosch wereldberoemde opgezette kat, die sinds de jaren vijftig steevast een plekje krijgt in de kerststal, lijkt er beter aan toe. "Zo op het eerste gezicht lijkt onze kat, uit een Bossche buurt, niet veel schade te hebben opgelopen", beaamt Kradolfer al kijkend en wijzend naar de kat. "De schapen en geiten die zijn er het ergst aan toe, op alle koppen zit schimmel. En als je met je hand over de vacht van een schaap aait, dan voelt die vochtig. Dit is niet goed."

vergroot

