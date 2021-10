Yolanda moet sparen voor wijn voor visite: 'Eigenlijk heb ik het geld niet'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Yolanda van Vugt, die geen cent te makken heeft, krijgt via Quiet community een lunch van Rachid

"Op dit moment is het financieel gewoon kut", zegt Tessa Hendriks in de derde editie van de Quiet 500. Tessa (28) moet met 15 euro per week rondkomen. Het is een van de vijfhonderd persoonlijke verhalen in de Glossy over armoede, die dinsdag voor het eerst in vijf jaar weer verscheen.

"Dit is gewoon een feest, dit kan ik anders nooit", zegt Yolanda van Vugt, terwijl ze bij de Couscousbar in Tilburg een lunch geserveerd krijgt. "Ik zit in de bijstand en moet voor alles wat ik extra wil doen sparen. Als m'n oom en tante langskomen, moet ik van m'n spaargeld een fles wijn en kroepoek kopen, omdat ze dat lekker vinden, maar eigenlijk heb ik er het geld niet voor."

"Je moet elke keer keuzes maken waar je het weinige geld aan besteedt"

Het is de dagelijkse realiteit van mensen die leven in armoede. En dat zijn er veel. Yvette ten Brink van Quiet vertelt dat in Tilburg 16000 huishoudens onder de armoedegrens leven en 1600 gezinnen zijn ook aangesloten bij de Quiet Community. Landelijk zouden dat er zelfs 390.000 zijn. "Je durft ook niet meer met mensen af te spreken, omdat je dan soms ook een drankje wil betalen en dat kan niet", vertelt Yolanda verder. "Je moet elke keer keuzes maken waar je het weinige geld aan besteedt. De Quiet 500 is de tegenhanger van de Quote 500, waarin een lijst staat van de 500 rijkste Nederlanders. Bij alle rijken uit de Quote 500, valt naast het blad over de rijkdom in Nederland dinsdag ook de Quiet 500 op de deurmat. Een glossy dus over armoede.

"Ik weet wat het is om met weinig geld rond te komen."

De eerste Quiet 500 verscheen in 2013. Het leidde tot de oprichting van een organisatie waar diensten van lokale ondernemers worden weggegeven aan mensen in armoede. Een van die ondernemers is Rachid el Hajoui van de Couscousbar aan de Heuvelstraat, waar Yolanda geniet van haar lunch. "Ik weet wat het is om met weinig geld rond te komen. Toen we pas begonnen, maakte ik nog geen winst en was er weinig te besteden. Nu het beter gaat, wil ik graag iets doen voor mensen die bijna geen geld hebben", vertelt Rachid. "Ik krijg er heel veel liefde voor terug als ik de mensen later op straat weer tegen kom." Quiet Tilburg organiseert zondag 17 oktober op Wereldarmoededag ook een festival, om aandacht te vragen voor stille armoede in de stad. Want ook al trekt de economie aan de verwachting van kenners is dat de tweedeling tussen arm en rijk in Nederland alleen maar toeneemt. Met allerlei optredens en activiteiten in de Tilburgse binnenstad wordt die dag extra aandacht gevraagd voor mensen die in armoede leven.

Yolanda van Vugt en Rachid el Hajoui in de couscousbar (foto: Jan Peels) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.