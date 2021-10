Fietser (17) overleden na ongeluk met vrachtwagen in Vught

Bij een ernstig verkeersongeluk in Vught is dinsdagmiddag een fietser om het leven gekomen. De jongen (17) werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond tien over half vier op de rotonde waar de Esscheweg en de Wolfskamerweg in Vught bij elkaar komen. De jongen reed de rotonde op en werd daarbij naar alle waarschijnlijkheid door een vrachtwagen over het hoofd gezien.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.