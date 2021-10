Na ongeluk met pijl en boog maakt hypnotiseur Rasti Rostelli zijn comeback

Rasti Rostelli maakt zijn comeback in Rucphen (foto: privécollectie) vergroot

Niet de Ziggo Dome, het GelreDome of Ahoy, maar 't Trefpunt in Rucphen valt de eer te beurt voor de comeback van Rasti Rostelli. Nederlands beroemdste hypnotiseur strijkt met zijn show binnenkort neer in de Rucphense zaal. Hij trad jaren niet op door een ongeluk met pijl en boog tijdens een van zijn shows in 2015.

Rostelli raakte in opspraak toen een pijl uit een kruisboog tijdens zijn show in de kin van een bezoeker belandde. De verwondingen vielen mee, maar door het incident raakte de carrière van Rostelli in het slop. De 65-jarige Roland van den Berg, zoals Rostelli eigenlijk heet, heeft naar eigen zeggen het ongeluk uit zijn geheugen gewist. De afgelopen jaren werkte hij aan zijn rentree. In 2019 wilde hij aan zijn zalentour beginnen, maar corona maakte daar snel een einde aan. Nu schijnt er eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel voor de hypnotiseur. “Ik vind het best spannend, maar ik heb er zin in. Mijn gezondheid en conditie zijn goed", aldus Rostelli. Rasti Rostelli kwam via zijn manager in Rucphen terecht. Manager Jerry van Vianen is een goede bekende van eigenaar Jack Suijkerbuijk van Feesterij ’t Trefpunt. “Ik was ook manager van de paragnost Peter van den Hurk. Met hem hebben we hier ook voorstellingen gedaan”, legt Jerry uit.

"Ik heb de optredens niet gemist. Ik had het druk met privésessies."

Zaaleigenaar Jack Suijkerbuijk is blij met het optreden van de hypnotiseur. “Eindelijk kunnen we weer artiesten laten optreden. We hebben binnenkort ook een concert van een Cats tributeband. Met hypnose heb ik persoonlijk niet zo veel, maar de mensen vinden het leuk.” Tijdens de coronatijd heeft de hypnotiseur niet stilgezeten. “Nee, ik heb de optredens niet gemist. Er zijn ook nieuwe deuren opengegaan. Ik had het druk met privésessies bij mensen thuis. Corona veroorzaakt veel mentale problemen.” De kruisboog waarmee in 2015 eens student gewond raakte, heeft de hypnotiseur inmiddels ingeruild voor andere acts. Welke dat zijn, houdt hij angstvallig geheim. “Ik kan in ieder geval verklappen dat ik ook samen met een andere hypnotiseur op het podium sta. Verder moeten de mensen maar komen kijken.”

