Willem II-icoon Jordens Peters gaat aan de slag bij Roda JC

Jordens Peters vergroot

Jordens Peters wordt zo goed als zeker de nieuwe algemeen directeur van Roda JC. De 34-jarige ex-verdediger uit Berlicum is in mei gestopt met voetballen. Bij de Limburgse club is Jurgen Streppel uit Helmond de hoofdtrainer.

Peters was tot voor kort met Willem II in gesprek over een functie, maar ze kwamen er niet uit. In Tilburg is Martin van Geel de algemeen directeur. Peters speelde tussen 2012 en afgelopen zomer voor Willem II. Roda is geen makkelijke club om te gaan leiden. De Limburgers hebben in twee jaar zes directeuren gehad. Peters studeerde tijdens zijn carrière als voetballer aan de Universiteit van Tilburg en haalde later op de Open Universiteit zijn master diploma in management. LEES OOK: Willem II-icoon Jordens Peters zet een punt achter zijn carrière

