Timo (16) blowt iedere dag: 'Dit is het dieptepunt van mijn leven'

Timo van 16 jaar blowt al drie jaar. Gemiddeld is Timo honderd euro in twee weken tijd kwijt aan zijn verslaving. Volgende Vorige vergroot 1/2 Timo van 16 jaar blowt al drie jaar.

De 16-jarige Timo blowt al drie jaar, maar voor hem is de maat nu vol. Hij wil graag afkicken van zijn verslaving, wat die beïnvloedt zijn leven veel te erg, vindt hij. Sinds de coronacrisis ziet hij dat zijn vrienden meer zijn gaan blowen. "Als je er goed over nadenkt, besef je dat het niet normaal is."

Evie Hendriks Geschreven door

Uit onderzoek van het project 'Drugs, wat doet dat met jou?' werd maandag bekend dat 70 procent van de Brabantse jongeren tussen de 18 en 29 jaar het gebruik van softdrugs normaal vindt. Minder dan 20 procent van de Brabantse jongeren gebruikt zelf ook softdrugs. Net als Timo. Het begon drie jaar geleden onschuldig bij Timo. "Ik ging eerst roken, want dat was stoer. Daarna dacht ik: 'Ik kan wel eens een jointje roken.' Eén jointje werden er twee, daarna drie, tot nu", vertelt hij. "Ik ben heel beïnvloedbaar en ik heb ADHD. Ik slikte daar Ritalin voor, maar daar werd ik emotioneel van. Van blowen werd ik rustig. Het zorgt voor een hele andere mindset en dat vond ik beter."

"Jongeren vinden het snel normaal om te blowen."

In zijn omgeving merkt Timo dat blowen snel normaal wordt gevonden. "Negen van de tien vrienden van mij blowt. We vinden snel dat het normaal is om te blowen, maar als je er goed over nadenkt besef je dat het helemaal niet zo normaal is", biecht hij op. Dat jongeren het normaal vinden, komt volgens Timo vooral doordat joints heel makkelijk te krijgen zijn. "Roken is 18 plus, maar een joint kan je ook gewoon halen als je 18 bent. Er zijn ook overal dealers."

"Ik heb wel ooit acht joints op een dag aangetikt."

Gemiddeld rookt Timo twee joints op een dag. Hij is er 100 euro mee kwijt iedere twee weken. "Ik heb ook wel ooit acht joints op een dag aangetikt", zegt hij. "Als ik niet blow merk ik dat ik er naar verlang, maar ik denk ook heel erg veel na over dingen. Als ik een joint rook vergeet ik alles even." Zijn gedrag is voor Timo de voornaamste reden om te stoppen. "Dit is het dieptepunt van mijn leven", vertelt hij. "Ik moet van iedereen geld lenen en krijg daarna ruzie over geld dat ik terug moet betalen. Ik stel mijn moeder heel erg teleur. Ook wil ik mijn opleiding tot timmerman nuchter kunnen doen. Als ik stoned ben, zeg ik dat ik ziek ben en doe ik niks." Timo ziet dat veel vrienden van hem in de coronatijd zijn gaan blowen of meer zijn gaan blowen. "Ze gaan blowen omdat ze niks te doen hebben, maar als ze stoned zijn, kunnen ze niks meer doen. Er komt eigenlijk niks positiefs uit", zucht hij. LEES OOK: Zeven op de tien jongeren vinden softdrugs normaal, GGD wil meer onderzoek

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.