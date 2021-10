Bloemen op plek waar jongen (17) overleed na ongeluk in Vught

Er zijn dinsdagavond bloemen neergelegd op de plek waar een 17-jarige jongen uit Vught eerder op de dag overleed na een verkeersongeval. Bekenden van het slachtoffer kwamen op de plek des onheils samen om de jongen te herdenken.

Dinsdagmiddag ging het mis op de rotonde waar de Esscheweg en de Wolfskamerweg in Vught bij elkaar komen. De jongen reed de rotonde op en hij werd toen geraakt door een vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De overleden tiener was lid bij de voetbalclub Zwaluw V.F.C. in Vught. De club laat op haar website weten dat er tot en met komend weekend geen activiteiten zijn. Alle trainingen en wedstrijden zijn afgelast. De kantine van de club is woensdag- en donderdagavond tussen halfacht en tien uur open voor iedereen die behoefte heeft om samen te komen. Zaterdag kan dat tussen tien uur 's ochtends en vier uur in de middag.