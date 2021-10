Sjoerd Marijne, held in India, en nu ook beste hockeycoach van de wereld

Sjoerd Marijne beste hockeycoach van de wereld (Archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

Sjoerd Marijne is gekozen tot de beste hockeycoach van de wereld. In de jaarlijkse verkiezing van de internationale hockeyfederatie, de FIH, kreeg de coach uit Rosmalen de meeste stemmen, zo werd woensdag bekendgemaakt. Marijne won in de categorie vrouwencoaches. Alyson Annan, de Australische coach van de Nederlandse gouden olympische hockeysters, eindigde als tweede.

Marijne (47) greep deze zomer met de hockeysters van India net naast een olympische medaille. Je hebt 1,3 miljard mensen weer trots gemaakt, kreeg hij na de spelen te horen van dankbare Indiërs. Op de vorige Olympische Spelen wonnen de Indiase vrouwen niet één wedstrijd. Marijne stopte na Tokio als bondscoach van India en keerde als clubtrainer terug in de hoofdklasse bij de mannen van Tilburg. Onlangs werd hij bij die club nog op initiatief van de Indiase gemeenschap in Nederland gehuldigd. In de internationale verkiezing van de FIH veroverde hij ruim 56 procent van de stemmen tegenover 35 procent voor Annan. 'Zeer vereerd'

Op sociale media laat Marijne woensdag weten 'zeer vereerd te zijn' met de uitverkiezing. "Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder Janneke Schopman en Wayne Lombard, de rest van de staf en het team", schrijft hij ook. Schopman was bij het indiase team zijn assistent-coach. Lombard was aan het team verbonden als wetenschappelijk adviseur. In de verkiezing van hockeyster van het jaar moest onder meer Frédérique Matla van HC 's-Hertogenbosch het afleggen tegen Gurjit Kaur uit India. De 25-jarige Kaur won met 46 procent van de stemmen. Matla kreeg dertien procent van de stemmen. Álle prijzen naar India

Opvallend genoeg gingen álle prijzen in de FIH-verkiezing naar India. Bij de mannen werd de Australiër Graham Reid, de bondscoach van India, gekozen tot coach van het jaar. De Indiase hockeyers pakten brons in Tokio. Harmanpreet Singh werd gekozen tot beste hockeyer ter wereld en ook de beste keeper en het grootste talent bij zowel de mannen als de vrouwen komen uit India. De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor vijftig procent mee voor het eindresultaat. De uitslag werd verder gebaseerd op stemmen van internationale hockeyjournalisten (25 procent) en spelers en fans (samen 25 procent). Opvallend was vooral het hoge percentage publieksstemmen voor de hockeyers en coaches uit India. Zo kreeg Annan meer stemmen dan Marijne van de nationale bonden, maar de media en fans/spelers kozen vooral voor de bondscoach van het hockeygekke India.

